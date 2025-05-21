Артюхов и Чернышенко обсудили развитие образования и научных проектов на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудили развитие образования и научных проектов на Ямале, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов и Дмитрий Чернышенко

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и Дмитрий Чернышенко

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В частности, на встрече подняли тему создания международной арктической научной станции «Снежинка». «Уверен, что такие проекты — наши возможности для фундаментальных научных открытий, которые обеспечат устойчивое развитие всей Арктической зоны»,— подчеркнул Дмитрий Артюхов.

За последние годы на Ямале также обновили пять зданий, в этом году реновация проходит еще в двух — всего в ЯНАО работает девять колледжей. Для них проектируются новые общежития. Кроме того, в 2024 году в регионе обновили треть из 85 молодежных центров, в том числе в отдаленных селах. Также в 2026 году на Ямале создадут кластер по подготовке кадров для ТЭК и сервиса ТЭК.

Подготовку кадров для создаваемого туристического кластера «Рай-Из» ведет кластер «Ямальский туризм» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Проект строительства горнолыжного комплекса «Рай-Из» планируется реализовать до 2035 года. В рамках строительства предполагается возвести две гостиницы и сам горнолыжный комплекс, который смогут посещать более 450 тыс. человек в год. Вице-премьер подчеркнул, что Ямал вошел в тройку лидеров по приросту туристического потока среди арктических регионов по итогам 2024 года.

Напомним, в январе Дмитрий Артюхов прибыл в Харп (ЯНАО) с рабочим визитом и поучаствовал в открытии спорткомплекса «Рай-Из». Там есть бассейн и площадки для баскетбола, мини-футбола и волейбола. Комплекс стал частью спортивного кластера в Северном микрорайоне, в который уже входят лыжная база и центр единоборств, поблизости располагается старшая школа.

Ирина Пичурина