Регион выделил «Нижегородскому водоканалу» 3,5 млрд рублей процентного займа

АО «Нижегородский водоканал» получило от правительства Нижегородской области низкопроцентный заем на 3,5 млрд руб. Об этом рассказал директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин, отвечая на вопрос председателя думской комиссии по бюджету Марка Фельдмана о том, сколько еще денег потребуется из городской казны на погашение кредиторской задолженности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия в рамках очередного проекта поправок в бюджет 2025 года на заседании 21 мая рассмотрела и одобрила выделение «Нижегородскому водоканалу» 1 млрд руб. Деньги на эти цели поступят из бюджета региона, уточнил Юрий Мочалкин.

Марк Фельдман подсчитал, что всего предприятию в 2024-2025 годах город и регион выделили 3,3 млрд руб. Он напомнил, что ранее говорили о требуемой сумме в 5 млрд, и в связи с этим спросил, потребуются ли еще деньги и в каком объеме.

«Такой информации больше нет»,— ответил Юрий Мочалкин, добавив, что 3,5 млрд низкопроцентного займа через бюджет не проходили, их водоканал привлек самостоятельно.

Он уточнил также, что новый миллиард водоканал получит безвозмездно на замещение кредита, взятого под 24 и более процента, на этом и будет экономить. Теперь предприятие может дальше продолжать ремонтировать сети, а не расходовать деньги на обслуживание кредитных линий, резюмировал директор департамента финансов.

Ирина Швецова