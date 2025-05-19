Еще 1 млрд рублей выделяют из бюджета «Нижегородскому водоканалу»

Мэрия Нижнего Новгорода намерена выделить АО «Нижегородский водоканал» еще 1 млрд руб. из бюджета. Об этом говорится в проекте майских поправок в городской бюджет 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

В пояснительной записке указано, что эту сумму направят предприятию за счет межбюджетных трансфертов — в виде безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставной капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года «Нижегородского водоканалу» из регионального и муниципального бюджетов выделили 1,3 млрд руб. на погашение кредиторской задолженности. В 2024 году предприятие получило еще 700 млн руб., общий долг на тот момент оценивался в 5 млрд руб.

Ирина Швецова