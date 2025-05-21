Путин продлит ежемесячную выплату 65 тыс. рублей для жителей Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента Владимира Путина продлить выплату 65 тыс. руб. жителям приграничных районов.

Ранее сообщалось, что выплата будет действовать до полного освобождения региона от ВСУ. Господин Хинштейн попросил президента не прекращать начисление средств до возвращения мирных жителей в свои дома.

Владимир Путин инициативу поддержал и заявил о необходимости увеличить группировку по разминированию региона. «С тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам»,— сказал президент на встрече с руководителями муниципалитетов региона (цитата по ТАСС).

Выплату 65 тыс. руб. президент ввел в середине февраля 2025 года. Выплата позволит «начать ремонты, приобретать дополнительное имущество», пояснял президент. Сейчас жителям приграничья Курской области положены в том числе компенсация за съем жилья, жилищные сертификаты, выплата за частичную и полную утрату имущества.

Полина Мотызлевская