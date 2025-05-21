Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Курскую область 20 мая поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей, которые внесли особый вклад в восстановление региона. Конкретных лиц он не назвал.

«Хочу попросить Александра Евсеевича (Хинштейн, врио губернатора Курской области.— "Ъ"): обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег... представить к государственным наградам»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Президент заявил, что владеет всей информацией по региону. Такие сведения он получает от военных, кабмина, спецслужб и областных властей.

Екатерина Отрашкевич