Путин: ВСУ пытаются двигаться в сторону российской границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток продвигаться в сторону российской госграницы, заявил президент Владимир Путин. Он поднял эту тему во время вчерашнего визита в Курскую область, о котором было объявлено утром 21 мая.

Господин Путин встретился с местными волонтерами. Один из участников встречи, оператор расчета беспилотников, рассказал, что во время разведки дроном в районе населенного пункта Шостка Сумской области обнаружили личный состав ВСУ, до 100 человек. По ним нанесли удар «Искандером», добавил волонтер.

«Пытаются двигаться в сторону границы. Ну ладно, это отдельная тема»,— прокомментировал президент (цитата по сайту Кремля).

Бои с ВСУ в Курской области начались 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался об освобождении региона. Владимир Путин говорил, что в области «по щелям сидят» отдельные группы ВСУ, им предложили сдаться.

О жизни под оккупацией в Курской области читайте в репортаже «Ъ» «Возвращенные».