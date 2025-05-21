Путин поддержал идею о выделении средств на ремонт жилья в Курской области

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поддержал предложение о расширении мер помощи для жителей, чьи дома пришли в негодность не от прямых обстрелов, а в период эвакуации. Речь идет о зданиях, которые не пострадали в ходе боевых действий, но были оставлены жильцами.

Александр Хинштейн пояснил главе государства, что такие дома невозможно использовать для проживания. Он попросил выделить средства из федерального бюджета на их восстановление, предложив компенсацию в размере 9 тыс. руб. за квадратный метр. «Люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Помимо этого, президент поддержал инициативу продлить выплату ежемесячных 65 тыс. руб. для тех, кто остался без жилья или оказался в сложной ситуации из-за боевых действий. Эти выплаты будут сохраняться до тех пор, пока люди не смогут безопасно вернуться в свои дома.