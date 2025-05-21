Путин поручил создать отдельную программу по восстановлению храмов Курской области

Президент Владимир Путин предложил создать отдельную программу для восстановления храмов Курской области, пострадавших в результате боевых действий в регионе. По его словам, украинская армия превратила храмы «практически в крепости».

«Храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении этим зданиям, сооружениям был нанесен серьезный ущерб»,— сказал президент на встрече с руководителями муниципалитетов Курской области (цитата по «Интерфаксу»).

Создать отдельную программу по восстановлению зданий Владимир Путин поручил врио губернатора региона Александру Хинштейну. Он, в свою очередь, отметил, что власти региона знают о 33 храмовых объектах, поврежденных из-за боевых действий.

21 апреля господин Хинштейн предлагал создать реестр храмов, разрушенных в результате боевых действий. Он отмечал, что не все из них являются объектами культурного наследия и поэтому не могут быть внесены в Белую книгу (уже существующий перечень разрушенных памятников культуры). В Белой книге по состоянию на март зафиксировано 48 объектов.

Полина Мотызлевская