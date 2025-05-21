Российские потребители стали чаще инвестировать в люксовые сумки

Несмотря на уход западных брендов и санкции, спрос на люксовые товары в России растет. По данным Fashion Consulting Group, их доля в fashion-рынке увеличилась с 10% в 2024 году до 11–12% в 2025-м, а по оценкам CDEK.Shopping — до 17%.

После 2022 года число люксовых брендов в РФ сократилось: Chanel, Dior, Louis Vuitton и другие покинули рынок, а Gucci, Rolex и Givenchy перестали поставлять новые коллекции. Объем рынка упал с $4,3 млрд в 2021 году до $2,06 млрд в 2024 году, отмечает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Однако товары остаются в продаже благодаря параллельному импорту, хотя их стоимость выросла из-за логистических издержек (+30–40%).

По мнению аналитиков, рост спроса связан с увеличением доходов IT-специалистов, работников оборонной отрасли и семей участников СВО. При этом массовый сегмент стагнирует: покупатели экономят, предпочитая вкладывать деньги в депозиты.

Потребители все чаще рассматривают люкс как инвестицию. В Lamoda зафиксировали рост продаж сумок на 51%, а рюкзаков — на 49%. Отдельные модели могут дорожать на двузначные проценты в год, а их цена достигает десятков тысяч долларов.

Подробнее об этом — в материале «От сумки не зарекайся».