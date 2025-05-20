Руководство «Самолета» рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров девелопера «Самолет» рекомендовал акционерам не распределять прибыль по итогам 2024 года и не выплачивать дивиденды. Это следует из решения руководства компании.

Окончательное решение о дивидендах акционеры примут на общем собрании 23 июня. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет определен 29 мая. На фоне рекомендаций совета стоимость акций «Самолета» на Мосбирже снизилась на 1,27%. На 20:57 мск бумаги торговались по цене 1126 руб. за штуку.

Последний раз «Самолет» выплачивал дивиденды в 2022 году. По итогам первого квартала инвесторам выплатили 41 руб. на акцию на общую сумму 2,5 млрд руб. Еще столько же — по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2022 год компания не выплачивала.

Девелоперская группа «Самолет» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Согласно отчетности за 2024 год, чистая прибыль компании упала в три раза, до 8,2 млрд руб. Выручка выросла на 32% за год, до 339,1 млрд руб.

Елизавета Шмакова