Севастопольский предприниматель арестован по обвинению в хищении средств Минобороны

В Севастополе СКР возбудил уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Бойчука, которого обвиняют в хищении у Минобороны РФ 176 млн руб. при поставках древесины. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального управления комитета, уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) расследуется по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Статус ИП, согласно данным из открытых источников, он зарегистрировал в 2021 году, указав основным видом деятельности розничную торговлю топливом. Однако, по версии следствия, в 2023–2024 годах бизнесмен заключал с Минобороны РФ контракты на поставку древесины, представляя фиктивные документы о качестве и стоимости своей продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствие установило, что Бойчук оформлял поддельные сертификаты и счета-фактуры, создавая иллюзию полноценной реализации товара. В результате он нанес ущерб на сумму более 176 млн руб. В ходе расследования, сообщили “Ъ” в СКР, изъяты документы и электронные носители информации, подтверждающие преступную схему.

Адвокат подозреваемого отказался комментировать ход дела. На время следствия суд избрал Виктору Бойчуку меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранительные органы устанавливают возможных сообщников арестованного и новые эпизоды его преступной деятельности.

Александр Дремлюгин, Симферополь