В Курской области перед губернаторскими выборами сменится глава избиркома

Председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова покидает свой пост. О ее переходе на другую работу врио губернатора Александр Хинштейн сообщил 20 мая. На встрече с госпожой Малаховой он поблагодарил ее за работу и наградил почетной грамотой. После этого господин Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что избирательная система в Курской области должна быть «максимально прозрачной, честной и легитимной». Кто возглавит комиссию, пока неизвестно.

Татьяна Малахова отработала на посту председателя облизбиркома больше трех с половиной лет. С 2011 года она руководила территориальным избиркомом Горшеченского района, а областную комиссию возглавила в ноябре 2021-го — через месяц после того, как бывший глава того же района Юрий Амерев был избран председателем Курской областной думы. Знакомые с ситуацией собеседники “Ъ” считают, что отставка соратницы спикера может иметь целью ослабление его влияния.

За время работы госпожи Малаховой самыми крупными избирательными кампаниями в регионе стали выборы депутатов горсобрания Курска в 2022 году и выборы главы области в 2024-м. Из-за боев с вооруженными силами Украины досрочное голосование на губернаторских выборах длилось 12 дней. Победителем тогда стал Алексей Смирнов («Единая Россия»), набравший 65,28% голосов. Через три месяца он покинул пост, а весной 2025-го был заключен под стражу по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.

Сергей Толмачев, Воронеж