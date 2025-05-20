К открытию пляжного сезона в Нижегородской области подготовят 26 зон отдыха

Официально пляжи начнут работать с 1 июня в Нижегородской области. К этому времени в регионе будут подготовлены 26 пляжных зон отдыха у воды. Сотрудники Роспотребнадзора сейчас проверяют состояние воды и почвы на пляжах и в зонах отдыха. Завершить эту работу планируется до конца мая. Готовыми к эксплуатации пляжи и зоны отдыха смогут считаться только после получения заключения о соответствии санитарно-гигиеническим нормативам и правилам.

В Нижнем Новгороде в новом сезоне будут оборудованы 14 пляжей и пять зон отдыха. По словам директора городского департамента благоустройства Елены Пеговой, они будут работать до 31 августа ежедневно с 10:00 до 19:00.

В Автозаводском районе будут открыты два пляжа и две зоны отдыха, в Канавинском районе – четыре пляжа, Ленинский район – два пляжа и одна зона отдыха, в Приокском районе – один пляж, в Советском районе – одна зона отдыха на воде и один пляж, в Нижегородском районе – одна зона отдыха на воде, в Сормовском районе – четыре пляжа.

Сейчас территории пляжей очищают от мусора, туда завозят песок, устанавливаются аншлаги, урны и туалеты, ремонтируют малые архитектурные формы. Также будут оборудованы участки для купания детей. На пляжи будут завозить для отдыхающих бутилированную воду и одноразовые стаканчики. В период пляжного сезона еженедельно будут браться пробы воды и грунта для исследования на соответствие санитарным нормам.

Передвижные торговые точки в границах пляжа не предусмотрены. Отвечать за безопасность на пляжах будут дежурные матросы-спасатели. Их посты будут оборудованы тревожной кнопкой для вызова полиции.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале года в Нижегородской области приняли закон, запрещающий детям до 16 лет находиться на пляжах и водных объектах без сопровождения взрослых.

Анастасия Титова