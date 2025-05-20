В Челябинске обрушилась стена в аварийном жилом доме

Прокуратуры Ленинского района Челябинска начала проверку по факту обрушения стены в многоквартирном жилом доме. Здание было признано аварийным пять лет назад, но расселение запланировано только на 2027 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Происшествие случилось 19 мая в помывочном помещении четырехэтажного дома №5 по улице Челябинского рабочего. Частично обрушились стена и потолок между 2 и 3 этажами. Дом 1937 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу в 2019 году. При этом срок расселения запланирован на 2027 год. Еще в 2014 году и ранее жильцы дома жаловались на плохое состояние здания и коммуникаций, а также бездействие властей.

После обрушения стены прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства сотрудниками управляющей организации, ответственной за содержание жилого дома.