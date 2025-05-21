Зарубежные СМИ об итогах телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Дональд Трамп оставляет Россию и Украину самостоятельно урегулировать войну путем переговоров

Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о подготовке к мирным переговорам, но дал понять, что дает Москве и Киеву самим добиваться сделки без США в качестве посредника. В своих высказываниях, которые указывали на то, что Вашингтон может отказаться от роли посредника, Трамп сказал, что «условия» сделки могут быть согласованы только воюющими сторонами.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Телефонный разговор Трампа и Путина не привел к прорыву в прекращении огня на Украине

Президент России Владимир Путин отказался согласиться на немедленное прекращение огня с Украиной в двухчасовом телефонном разговоре в понедельник с президентом Трампом. Трамп намекнул, что США могут отказаться от своей посреднической роли, если переговоры зайдут в тупик. Он не сказал, сколько еще времени он даст для достижения соглашения. Отказ Путина подписать 30-дневное соглашение о прекращении огня, поддержанное Киевом, стал очередным провалом усилий Трампа по прекращению трехлетнего конфликта и еще одним признаком того, что Путин не стремится к миру, кроме как на условиях, которые пока оказались неприемлемыми для Украины.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Никакой критики, никаких санкций, никаких результатов

В Вашингтоне постарались снизить ожидания (перед звонком.— “Ъ”)… И в итоге то, что Дональд Трамп сообщил после двухчасовой беседы с Владимиром Путиным, прозвучало неожиданно позитивно: все прошло «очень хорошо», тон и настрой были «замечательными». Вот только так ожидаемый прорыв в усилиях по прекращению огня между Россией и Украиной и в этот раз не состоялся. Трамп обещал закончить войну в первый же день своего президентства. Между тем он находится у власти уже четыре месяца — и даже после третьего телефонного разговора с Путиным нет значительного прогресса. Поэтому в последние недели Трамп взял более резкий тон в отношении Москвы.

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

Трамп все еще сдерживается в отношении Путина

Трамп снова безуспешно пытался убедить Путина в необходимости скорейшего прекращения огня. Президент США разочарован затянувшимися попытками установить мир. Ключевой вопрос, который возник перед третьим разговором с кремлевским руководителем, звучал так: потерял ли Трамп терпение в отношении российского автократа и будет ли действительно давить на него? Будет ли он придерживаться своей односторонней и до сих пор безрезультатной стратегии пряника в отношении Москвы? После почти двухчасового разговора стало ясно, что Путин не пошел ни на какие уступки. Трамп, кажется, не думает о новых санкциях в отношении России. Он считает, что сможет убедить Путина с помощью экономических стимулов и силы своего обаяния.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик