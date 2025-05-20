«Коммерсантъ» запустил проект «Карьера»

Издательский дом «Коммерсантъ» запустил новый проект, посвященный выбору и развитию профессиональной карьеры.

Российский рынок труда сейчас предоставляет соискателям все больше возможностей для трудоустройства, но вместе с тем усложняет проблему выбора карьерных приоритетов. «Коммерсантъ. Карьера» видит своей задачей помощь таким специалистам в достижении их профессиональных целей — в развитии карьеры, смене сферы деятельности, выходе на руководящую должность.

Содержание раздела — это как материалы, описывающие важные тренды на российском рынке труда, так и мнения профессиональных карьерных консультантов о наилучших траекториях развития.

Проект уже доступен на странице.