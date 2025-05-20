Фирма Сергея Галицкого регистрирует товарные знаки Amavi, Let EAT Be и La Rosee

Как стало известно «Ъ-Кубань», ООО «Инвестстрой», принадлежащее краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, регистрирует три товарных знака — Amavi («Амафи»), Let EAT Be («Лет ЕАТ Бе») и La Rosee («Ла Росeе»). Под указанными марками компания планирует оказывать услуги по 43-му классу МКТУ, куда входят услуги по обеспечение временного проживания, а также услуги ресторанов с едой на вынос, столовых и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

В заявках указано, что товарные знаки являются фантазийными (не указывают на вид товара, не описывают его свойства, состав и назначение).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Бенефициар — Сергей Галицкий. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Чистый убыток ООО «Инвестстрой» по итогам 2024 года составил 997 млн руб. против чистой прибыли в 3,3 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за прошлый год составила 715,3 млрд руб. Годом ранее она была 709,8 млрд руб.

Наталья Решетняк