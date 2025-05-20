В Ярославской области не смогли освоить дополнительные деньги на кемпинги

В Ярославской области организация отказалась от 77 млн руб., выделенных из федерального бюджета на строительство модульных кемпингов в 2024 году. Об этом на заседании комитета по бюджету облдумы рассказал министр экономического развития Дмитрий Аминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Господин Аминов выступал с докладом о реализации государственных программ. Депутат Елена Кузнецова обратила внимание на то, что программа развития туризма в прошлом году исполнена только на 61% от плана.

Министр сообщил, что это связано с отказом крупного туристического объекта от реализации мероприятий по строительству модульных кемпингов и глэмпингов.

«Они приняли участие в дополнительном отборе, который прошел в августе. Эта организация получила 77 млн руб. на строительство модульных и некапитальных средств размещения. Средства были доведены только в ноябре»,— пояснил господин Аминов.

Объект должен был быть готов уже 31 декабря, поэтому организация решила не рисковать и отказалась от бюджетных средств. «77 млн остались переходящими нераспределенными остатками с прошлого года»,— добавил Дмитрий Аминов.

Алла Чижова