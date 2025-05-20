Вице-мэром Сочи стал экс-начальник управления соцполитики Александр Митников

Заместителем главы Сочи стал Александр Митников, ранее возглавлявший управление социальной политики. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии курорта. В администрации города он работает с 2008 года.

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Александр Митников занял место Галины Москалевой, которая в начале этого месяца оставила пост по собственному желанию.

На должности вице-мэра Сочи господин Митников будет курировать внутреннюю политику, муниципальную службу, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, а также работу с обращениями граждан.

Исполняющим обязанности начальника управления социальной политики на сайте мэрии указана Карина Максимкина.

Александру Митникову 49 лет, он окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция». С 1994 по 2005 год служил в вооруженных силах России. Затем работал заместителем главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе в Красноармейской центральной районной больнице.

В администрации Сочи Александр Митников замещал разные должности: от начальника отдела кадрово-правовой работы управления здравоохранения до заместителя директора департамента муниципальной службы и кадровой политики. Управление социальной политики возглавлял с 2019 года.

Как писал «Ъ-Сочи», Елена Градинарь покинула пост директора департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи. На сайте мэрии указано, что исполняющим обязанности руководителя департамента является Елена Титова.

Андрей Куценко