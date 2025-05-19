Елена Градинарь оставила пост директора департамента кадровой политики Сочи

Директор департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи Елена Градинарь покинула пост. Информация о ней пропала с сайта мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В пресс-службе администрации Сочи не ответили на вопрос об уходе Елены Градинарь. На сайте мэрии указано, что исполняющим обязанности руководителя департамента является Елена Титова.

До прихода в мэрию Сочи Елена Градинарь занимала руководящие должности в администрации муниципального образования Кавказский район. В феврале 2020 года была назначена на пост заместителя директора департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи. Должность руководителя этого департамента госпожа Градинарь стала замещать с февраля 2022 года.

Во время работы Елены Градинарь в мэрии города-курорта департамент курировала вице-мэр Сочи Галина Москалева. В этом месяце госпожа Москалева оставила пост по собственному желанию.

Андрей Куценко