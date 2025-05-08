Замглавы Сочи Галина Москалева покинула пост по собственному желанию

Вице-мэр Сочи Галина Москалева оставила должность по собственному желанию, рассказали «Ъ-Сочи» в администрации города. Временно исполняющим обязанности по направлениям, которые курировала госпожа Москалева, стал первый заместитель главы Сочи Сергей Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi.ru Фото: sochi.ru

Должность замглавы города-курорта Галина Москалева занимала с сентября 2019 года. На этом посту она курировала внутреннюю политику, муниципальную службу, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, а также работу с обращениями граждан.

До работы в мэрии Сочи госпожа Москалева возглавляла департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Ранее занимала должность председателя совета депутатов муниципального образования Кавказский район. С 1985 по 2009 год была начальником отдела юридической и кадровой работы в ОАО «Кропоткин горгаз».

Андрей Куценко