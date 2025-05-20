Поджигателя военкомата в Березовском приговорили к 16 годам лишения свободы

Центральный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 27-летнего Алексея Рожкова, который совершил поджог военкомата в Березовском (Свердловская область) после начала специальной военной операции (СВО), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел 11 марта 2022 года. Алексей Рожков, работавший продавцом в магазине техники, нарисовал знак мира рядом с военкоматом и бросил в него «коктейль Молотова». В этот же день его задержали. Пострадавших в результате попытки поджога не было.

Во время судебного следствия он заявлял, что бросил коктейль Молотова, чтобы привлечь общественное внимание к военным действиям на территории Украины, с которыми он не согласен. Алексей Рожков заявлял, что не собирался уничтожать военкомат.

Изначально ему предъявили обвинение по ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества). Однако в 2023 году переквалифицировали обвинение на ч.1 ст.205 УК РФ (теракт), ч.2 ст.205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Кроме того, его осудили по пп. «б», «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ за распространение фейков о ВС РФ в интервью YouTube-каналу «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский признан иностранным агентом).

По решению суда ему запрещено заниматься администрированием сайтов и Telegram-каналов в течение четырех лет.

Мария Шараева