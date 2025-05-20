За I квартал в Екатеринбурге собрали 25 млн руб. туристического налога

Сумма собранного за I квартал 2025 года туристического налога в Екатеринбурге составила 25 млн руб. Об этом сообщила глава департамента финансов городской администрации Анна Турунцева в ходе отчета перед депутатами думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Доходы бюджета Екатеринбурга за I квартал составили 19 млрд руб., что составляет 21,8% от плановых показателей за год, расходы — 18,8 млрд руб. (20,8%). Большую часть поступлений от налогов составил налог на доход физических лиц (НДФЛ), объем межбюджетных трансфертов составил почти 8,5 млрд руб.

За год планируется получить 84 млн руб. туристического налога в городской бюджет. Как пояснила Анна Турунцева, реальная сумма несколько снизится по отношению к плановому показателю, поскольку ранее депутаты городской думы утвердили льготу, освобождающую от уплаты налога пункты временного размещения беженцев (ПВР).

Напомним, средства, полученные благодаря туристическому налогу, будут расходовать благоустройство либо развитие туристического кластера, для этого создадут муниципальную программу. Представители средств размещения при этом выступают за расширение льгот для плательщиков туристического налога на жителей Свердловской области, спортсменов и студентов-очников.

Подробнее о первых результатах введения туристического налога — в материале «Беженцев вычеркнули из туристов»

Анна Капустина