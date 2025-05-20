«Золотой полюс» займется добычей драгметалла в Усть-Абаканском районе Хакасии

ООО артель старателей «Золотой полюс» займется добычей россыпного золота в Усть-Абаканском районе Хакасии. Это следует из двух постановлений правительства республики, опубликованных 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Согласно одному из документов, несколько земельных участков южнее аала Ах-Хол переведены для золотодобычи из земель сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составляет 40,6 га. «Золотой полюс» назван в постановлении арендатором этих участков.

В другом постановлении говорится об аналогичном переводе в общей сложности 14 га у аала Чарков. В этом случае артель является собственником участков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО артель старателей «Золотой полюс» зарегистрировано в Москве. В 2024 году компания при выручке 2,58 млрд руб. получила чистую прибыль в размере 40,8 млн руб. Единственным учредителем ООО указана Татьяна Исакова-Дубынина. На сайте «Золотого полюса» сообщается, что компания ведет добычу золота в Кемеровской и Иркутской областях, республиках Хакасия и Алтай.

Валерий Лавский