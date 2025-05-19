В Перми повысилась стоимость похорон

Администрация Перми утвердила новые тарифы на услуги по погребению. С февраля 2025 года общая стоимость гарантированного перечня услуг увеличилась на 915 рублей по сравнению с прошлым годом и составила 10 540 руб. 18 коп. Об этом свидетельствует постановление администрации Перми. В 2024 году, как отмечает Ura.Ru, стоимость похорон в краевой столице составляла 9 625,73 рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В перечень гарантированных услуг входит оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела на кладбище и погребение. При отсутствии супруга, близких родственников или лиц, взявших на себя обязанность осуществления погребения стоимость также увеличена до 10 540 руб. 18 коп.