В Индии девять человек арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана

По меньшей мере девять человек задержали в разных районах Индии. Их подозревают в шпионаже в пользу Пакистана. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В число задержанных входят:

Тревел-блогер Джоти Малхотра. По данным полиции, она контактировала с пакистанскими властями и дважды посещала Пакистан.

Студент факультета политологии Давендра Сингх Дхиллон. 12 мая его задержали за фотографию пистолета и оружия, выложенную в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Охранник Науман Илахи. По данным полиции, он получал деньги из Пакистана на счет своего родственника за предоставление информации властям Исламабада.

Арман. Арестовали 16 мая за передачу конфиденциальной информации Пакистану, находится под следствием.

Тариф. Был задержан через два дня после Армана. По данным полиции, увидев сотрудников при исполнении, он попытался удалить из телефона некоторые чаты.

Бизнесмен Шахзад. По данным полиции, передавал кураторам конфиденциальную информацию, касающуюся национальной безопасности.

Мохаммад Муртаза Али. По данным индийской разведки, шпионил в пользу пакистанских спецслужб через самостоятельно разработанное мобильное приложение.

Гражданка Газала и гражданин Ямин Мохаммад. Подробности не приводятся.

Задержания происходят на фоне недавно обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном. 22 апреля в Джамму и Кашмире пакистанцы открыли огонь и застрелили 26 туристов. Индия обвинила в этом власти Пакистана и 6 мая начала операцию «Синдур». В результате погибли 26 человек. Стороны договорились о прекращении огня 10 мая.

Подробнее о ситуации в отношениях двух стран — в материале «Игра в войну».

Екатерина Отрашкевич