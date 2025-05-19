В Индии девять человек арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана
По меньшей мере девять человек задержали в разных районах Индии. Их подозревают в шпионаже в пользу Пакистана. Об этом сообщает телеканал NDTV.
В число задержанных входят:
- Тревел-блогер Джоти Малхотра. По данным полиции, она контактировала с пакистанскими властями и дважды посещала Пакистан.
- Студент факультета политологии Давендра Сингх Дхиллон. 12 мая его задержали за фотографию пистолета и оружия, выложенную в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
- Охранник Науман Илахи. По данным полиции, он получал деньги из Пакистана на счет своего родственника за предоставление информации властям Исламабада.
- Арман. Арестовали 16 мая за передачу конфиденциальной информации Пакистану, находится под следствием.
- Тариф. Был задержан через два дня после Армана. По данным полиции, увидев сотрудников при исполнении, он попытался удалить из телефона некоторые чаты.
- Бизнесмен Шахзад. По данным полиции, передавал кураторам конфиденциальную информацию, касающуюся национальной безопасности.
- Мохаммад Муртаза Али. По данным индийской разведки, шпионил в пользу пакистанских спецслужб через самостоятельно разработанное мобильное приложение.
- Гражданка Газала и гражданин Ямин Мохаммад. Подробности не приводятся.
Задержания происходят на фоне недавно обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном. 22 апреля в Джамму и Кашмире пакистанцы открыли огонь и застрелили 26 туристов. Индия обвинила в этом власти Пакистана и 6 мая начала операцию «Синдур». В результате погибли 26 человек. Стороны договорились о прекращении огня 10 мая.
Подробнее о ситуации в отношениях двух стран — в материале «Игра в войну».