Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Индии девять человек арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана

По меньшей мере девять человек задержали в разных районах Индии. Их подозревают в шпионаже в пользу Пакистана. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В число задержанных входят:

  • Тревел-блогер Джоти Малхотра. По данным полиции, она контактировала с пакистанскими властями и дважды посещала Пакистан.
  • Студент факультета политологии Давендра Сингх Дхиллон. 12 мая его задержали за фотографию пистолета и оружия, выложенную в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
  • Охранник Науман Илахи. По данным полиции, он получал деньги из Пакистана на счет своего родственника за предоставление информации властям Исламабада.
  • Арман. Арестовали 16 мая за передачу конфиденциальной информации Пакистану, находится под следствием.
  • Тариф. Был задержан через два дня после Армана. По данным полиции, увидев сотрудников при исполнении, он попытался удалить из телефона некоторые чаты.
  • Бизнесмен Шахзад. По данным полиции, передавал кураторам конфиденциальную информацию, касающуюся национальной безопасности.
  • Мохаммад Муртаза Али. По данным индийской разведки, шпионил в пользу пакистанских спецслужб через самостоятельно разработанное мобильное приложение.
  • Гражданка Газала и гражданин Ямин Мохаммад. Подробности не приводятся.

Задержания происходят на фоне недавно обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном. 22 апреля в Джамму и Кашмире пакистанцы открыли огонь и застрелили 26 туристов. Индия обвинила в этом власти Пакистана и 6 мая начала операцию «Синдур». В результате погибли 26 человек. Стороны договорились о прекращении огня 10 мая.

Подробнее о ситуации в отношениях двух стран — в материале «Игра в войну».

Екатерина Отрашкевич

Новости компаний Все