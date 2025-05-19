В Черноземье 20 мая будет облачно и дождливо, от +7°С до +20°С

Во вторник, 20 мая, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +7°С до +20°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируются облачность и дождь. Ночью температура составит до +8°C. Днем — до +17°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, без осадков, до +9°C. Днем будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +20°C.

В Курске в течение суток ожидается облачная погода. Ночью температура составит до +7°C. Днем — до +19°C.

В Липецке ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков, до +7°C. Днем будет облачно с прояснениями, может пойти небольшой дождь, до +20°C.

В Орле ночью прогнозируется переменная облачность, а температура составит до +7°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +19°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, до +8°C. Днем тоже ожидается облачность, и пойдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +20°C.

Егор Якимов