На третий этап дороги к плато Лагонаки направят почти 1 млрд рублей

В 2025 году на завершение третьего этапа строительства автодороги от Гузерипля к плато Лагонаки в Республике Адыгея предусмотрено выделение 972 млн руб. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в рамках отчета о деятельности правительства за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

По его словам, в минувшем году на реализацию проекта было направлено 526 млн руб., а строительство дорожного объекта приближается к финальной стадии. Трасса является частью инфраструктуры туристического кластера, создаваемого на плато Лагонаки.

Как ранее сообщалось, запуск строительства круглогодичного курорта «Лагонаки» в Адыгее намечен на 2025 год. Проект реализует группа компаний «Мантера». В рамках первого этапа предполагается ввод гостиничного фонда на 462 номера, запуск пяти канатных дорог и обустройство не менее 20 км трасс для катания. Завершение ключевых объектов намечено на 2028 год.

Вячеслав Рыжков