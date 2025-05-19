В Ростовской области изменится расписание шестнадцати электричек

Согласно временному графику 21, 23 мая рейс 6820 «Ростов — Зимовники» отправится по графику, прибудет с опознанием на 47 минут, электричка № 6819 «Зимовники — Ростов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

отправится опозданием на 47 минут, и прибудет на 1 час 22 мин. позже. Кроме того, пригородный состав № 6060 «Ростов — Степная» отойдет от перрона на 1 мин. позже, а придет состав с Степную по графику. Электропоезд № 6812 «Ростов — Сальск» отправится с 43–минутным опозданием, и на столько же опоздает с прибытием. Рейс № 6814 «Ростов — Волгодонская» отправится на 1 час 5 мин. раньше, а прибудет на 1 час 11 мин. раньше.

22 мая состав № 6820 «Ростов — Зимовники» отправится по графику, но прибудет с 54-минутным опозданием. Поезд № 6819 «Зимовники — Ростов» отправится на 54 мин. позже и прибудет на 1 час 22 мин. позже. Электричка № 6812 «Ростов — Сальск» отправится с 43-минутным опозданием и прибудет с таким же графиком.

26 мая отправление состава № 6820 «Ростов — Зимовники» пройдет по графику, но он опоздает на конечный пункт на 1 час 3 мин. Рейс № 6819 «Зимовники — Ростов» отойдет на 1 час 3 мин. позже, а прибудет с опозданием на 1 час 23 мин. Электричка 6814 «Ростов — Волгодонская» выйдет на маршрут раньше на 1 час 5 мин., а прибудет на 1 час 10 мин. раньше. Электропоезд № 6812 «Ростов — Сальск» отправится с опозданием на 43 мин., а прибудет с 48-минутным опозданием.

27, 28 мая поезд № 6820 «Ростов — Зимовники» отправится по графику, но прибудет с опозданием на 1 час 1 мин. Электропоезд № 6819 «Зимовники — Ростов» отправится с опозданием в 1 час 1 мин., а прибудет на конечную на 1 час 21 мин. позже. Рейс № 6812 «Ростов — Сальск» выйдет на 42 позже, а прибудет с 48-минутным опозданием. Электричка № 6814 «Ростов — Волгодонская» отправится на 1 час 5 мин. раньше, а прибудет на 1 час 10 мин. раньше.

В СКППК отметили, что поезда следуют со всеми остановками согласно действующему графику.