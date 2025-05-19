«Каждый мог выбрать и размер булавки, и амулеты»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о необычных ювелирных предметах из Бразилии, которые называются балангандас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Museu Afro Brasil, Администрация города Сан-Паулу Фото: Museu Afro Brasil, Администрация города Сан-Паулу

Я очень люблю путешествовать по миру и открывать новые необычные ювелирные украшения. Недавно я нашла еще один очень интересный амулет в Бразилии. Я побывала в Museu Afro Brazil в Сан-Паулу, который я вообще крайне рекомендую. И увидела там часть экспозиции, посвященную афро-бразильским женщинам Баии. Эта экспозиция состояла из фотографий и необычных ювелирных предметов, которые называются балангандас.

Что же это такое? Крупные булавки из серебра с подвесками, которые навешивались на манер шармов. То есть каждый мог выбрать и размер булавки, и какие амулеты на ней будут. Так вот, развешивались на ней различные символы, приносящие удачу, богатство, защищающие от болезней, обещающие удачу и так далее.

Носились они как пристегнутые к поясу платья, так и на шею. Булавку надевали на внушительную толстую цепь и носили как колье. А еще такие подвески уже без булавки носили, как шармы на браслете. Последние, кстати, выглядят особенно модно. И даже не зная значения, можно было бы захотеть купить и надеть такой прямо сейчас.

Что меня еще очень удивило, так это взаимосвязь культур. Потому что подобные булавки с символами, например, в Таиланде, носят беременные на животе. А сами символы тоже мультикультурные. Так, например, среди них есть тыква, которая у китайцев считается защитой от дурной энергии, называется «вулу» или «хулу». Вот такая вот интересная кросс-культурная история.

Анна Минакова