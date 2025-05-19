Долг коньячного завода в Ессентуках на 93 млн рублей продали за 19 млн рублей

Права требования ООО «Винно-Коньячный завод КВС» на 93,8 млн руб. приобрел на торгах индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону Александр Шатохин. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В материалах дела указано, что Александр Шатохин приобрел права требования номиналом к ООО «Торговый дом Крымский статус» за 19,1 млн руб. По информации организатора, победитель торгов не имеет заинтересованности и не участвует в капитале должника.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винно-Коньячный завод КВС» зарегистрировано в 2011 году в Ессентуках. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. Учредителем общества является Анастасия Кэссиди. Уставный капитал общества — 10 млн руб. Выручка компании за 2023 год составляет 357,3 млн руб., убыток — 57,8 млн руб. За 2024 год убыток завода составил 518 тыс. руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Винно-Коньячный завод КВС» банкротом в августе 2023 года. Инициатором банкротства предприятия стало ООО «Праймери Дон» из-за долга в размере 301,8 млн руб.

Тат Гаспарян