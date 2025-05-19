Зарубежные СМИ: Как развивается скандал вокруг здоровья Джо Байдена?

У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака. По словам пресс-секретаря бывшего президента США, заболевание было диагностировано 16 мая. Речь идет об опухоли простаты, метастазы уже проникли в костную ткань. При этом в офисе Байдена отмечают, что злокачественное образование чувствительно к гормональной терапии, и это «позволяет эффективно его лечить». Дональд Трамп и его супруга Мелания пожелали политику скорейшего выздоровления. Свою поддержку также выразили бывший вице-президент Камала Харрис, премьер Великобритании Кир Стармер и Барак Обама — глава Белого дома с 2008-го по 2016-й. Сейчас Байдену 82 года, на момент своего ухода с поста он был самым пожилым президентом в истории США. В 2024 году политик снял свою кандидатуру с выборов, как писали американские СМИ, одной из причин могли стать его проблемы со здоровьем. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

В начале мая Байден утверждал, что он в хорошей форме и мог бы победить на выборах 2024 года. В интервью British Broadcasting Corporation, первом после ухода из Белого дома, политик выразил сожаление по поводу того, что ему пришлось покинуть президентскую гонку. В эфире телеканала ABC он также заявил, что никогда не страдал от ментальных расстройств. При этом сам Байден выглядел рассеянным и часто запинался в своих ответах, отмечает Financial Times.

На прошлой неделе когнитивные способности бывшего президента США стали одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ. Корреспонденты Белого дома Джейк Таппер и Алекс Томпсон анонсировали свою книгу «Первородный грех». В ней авторы подробно описывают, как окружение Байдена, включая журналистов, сознательно скрывали от общества информацию о здоровье политика. Также там утверждается, что во время предвыборной кампании лета 2024-го врачи всерьез предлагали возить президента в инвалидной коляске, в случае его возможной победы в голосовании. Сама книга выйдет 20 мая, и это нанесет серьезный урон репутации Демократической партии США, пишет The Guardian.

В пятницу скандал вокруг здоровья Байдена получил продолжение: издание Axios опубликовало аудиозапись его разговора со спецпрокурором Робертом Хуром. В октябре 2023-м году политик отвечал на вопросы по делу о незаконном хранении секретных документов. Судя по материалам Axios, это удавалось ему с большим трудом, на записи бывший президент США не может вспомнить, даже когда ушел из жизни его старший сын Бо Байден.

Последний умер в 2015-м году от рака мозга в 46-летнем возрасте. Именно тогда Джо Байден начал активно заниматься борьбой с онкологическими заболеваниями, как отмечает CNN, спустя год после трагедии он возглавил целевую группу Белого дома. А в бытность президентом США политик возобновил программу, направленную на снижение уровня смертности от рака к 2047 году как минимум на 50%. Сам Байден прежде лечился от онкологических заболеваний, полтора года назад ему успешно удалили образование на коже.

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