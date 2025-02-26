Нижний Новгород добавит 300 млн рублей на долг водоканала
Из бюджета Нижнего Новгорода выделят 300 млн руб. на погашение задолженности АО «Нижегородский водоканал». Всего на заседании 26 февраля гордума заложила на эти цели 1,3 млрд руб., из которых 1 млрд — из областного бюджета, поправки к которому региональное заксобрание рассмотрит завтра.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
Областную часть средств город закладывает в свой бюджет на основании гарантийного письма губернатора Глеба Никитина. Председатель думской комиссии по бюджету Марк Фельдман напомнил, что в 2024 году муниципалитет просил на долг предприятия 5 млрд руб., но в общей сложности из городского и областного бюджетов выделили 700 млн. Он выразил надежду, что поступления по водоканалу в этом году продолжатся. Необходимость поддержки, по мнению господина Фельдмана, очевидна. Иных мнений депутаты гордумы не высказывали.
В заксобрании в свою очередь не все единодушны в выделении средств городскому монополисту. Подробнее — в материале «Ъ-Приволжье» «Бюджет растворят в воде».