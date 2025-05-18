Прощание с полковником МВД Игорем Кучеренко состоится в Петербурге 21 мая

Из жизни ушел полковник МВД, бывший заместитель Анатолия Собчака на посту председателя Ленсовета, президент Международной коллегии адвокатов (МКА) «Санкт-Петербург» Игорь Кучеренко. Об этом сообщила пресс-служба Адвокатской палаты (АП) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал АП Петербурга Фото: Официальный Telegram-канал АП Петербурга

«Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Михайловича Кучеренко»,— написали в официальном Telegram-канале АП.

Прощание с господином Кучеренко состоится в среду, 21 мая, в Центре ритуальных услуг по адресу Партизанская улица, дом 8 литера А строение 4. Церемония будет длиться два часа — с 14:00 до 16:00.

Игорь Кучеренко родился в 1947 году в селе Красноармейское Грозненской области, куда в годы войны из Ленинграда была эвакуирована его мать. Свою службу в органах он начал в 1975 году с должности участкового милиционера. В 1982 году Игорь Кучеренко окончил Академию МВД СССР. Из органов он ушел в звании полковника.

Господин Кучеренко избирался народным депутатом РФ, заведовал подкомиссией по вопросам работы судов и прокуратуры комиссии Верховного Совета РФ, а также был заместителем председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Кроме того, он занимал должности заместителя начальника городского Управления юстиции и замглавы петербургского управления Судебного департамента при ВС РФ. Игорь Кучеренко — государственный советник юстиции III класса, он также был удостоен знака «Почетный адвокат России». В МКА «Санкт-Петербург» господин Кучеренко вступил в 1997 году.

Дарья Астанина