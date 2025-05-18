Главные новости за неделю 12-18 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге 13 мая начался процесс по делу экс-замначальника УМВД по Центральному району Руслана Сентемова, задержанного в прошлом октябре за избиение торговца. Ему вменяют превышение полномочий: офицер, по версии следствия, несколько раз ударил владельца продуктового магазина. Однако многим политическим активистам экс-силовик известен как «господин полицейский». Реплика правоохранителя по поводу обращения к нему стала мемом несколько лет назад, добавив ее автору медийности. Впрочем, вниманием прессы майор и так не был обделен, так как ранее он отвечал за порядок во время публичных акций. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трехлетней девочки из Лодейного Поля. В День Победы ребенок вместе с отцом отправился в кафе «Зира» на улице Гагарина, где поел картошку фри. Следователи задержали управляющего заведением. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по иску строительной компании ЛСР к четырем градозащитникам о возмещении ущерба, понесенного девелопером из-за судебных тяжб по поводу строительства северного намыва на Васильевском острове. Как следует из карточки дела, застройщик вместе с Росприроднадзором хочет получить от Дмитрия Анисимова, Ольги Галкиной, Ильи Кулешова и Екатерины Миркиной 6,5 млн рублей. Эти средства группа ЛСР, полагают юристы строительной компании, была вынуждена потратить на дополнительную экспертизу о возможности строительства намыва. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «От градозащитников потребовали заплатить за расходы».

Сотрудник полиции Санкт-Петербурга 14 мая был задержан по подозрению в получении взятки. Накануне в 30-м отделе по Василеостровскому району прошли обыски. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Сотрудники ведомства установили, что в прошлом году помощник оперативного дежурного получал денежные средства от гражданина иностранного государства за доступ к личным данным мигрантов из ведомственных баз.

Уроженец Санкт-Петербурга, блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по статье УК. Соответствующая карточка появилась в базе МВД. Согласно данным сайта судов общей юрисдикции Москвы, блогера заочно арестовали по делу о легализации преступных доходов — оно было рассмотрено еще 23 апреля. 25 апреля, согласно данным электронной картотеки, решение первой инстанции было обжаловано, это текущий статус дела.

Завод «Знамя труда» возглавил экс-глава татарстанского АО «Промтех-Казань» Юрий Лысков. Он также будет отвечать за «дочку» предприятия — завод «Знамя Победы». За месяц до назначения Лыскова единоличным собственником завода стала инвестиционная компания «Икс 2» миллиардера Олега Барабанова. Сведений об этом в СПАРК нет, про смену владельцев сообщил советник гендиректора организации Олег Березкин.

Иностранного студента 15 мая задержали в Санкт-Петербурге. Он подозревается в публичном оправдании и пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу. Учащийся стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В ведомстве выяснили, что в начале 2025 года он делал заявления, оправдывающие террористическую деятельность. 16 мая в объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что молодого человека заключили под стражу.

Руководителя 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга Игоря Колесникова задержали по подозрению в получении 1,2 млн рублей в качестве взятки. Он стал фигурантом дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, выяснил «Ъ-СПб». Предварительно известно, что Колесников с 2022 по 2024 годы получил незаконное вознаграждение от двух предпринимателей. Они занимались нелегальной розничной торговлей продуктами и алкоголем на территории района.

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с известной балериной Аллой Осипенко, скончавшейся 12 мая на 93-м году жизни. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Проститься с Аллой Осипенко пришли ректор Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, хореограф Алексей Кононов, актриса театра и кино Оксана Базилевич, а также внук балерины Данила Воропаев и правнучка госпожи Осипенко Мария.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил просьбу АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) и главы совета директоров компании Елены Васильевой, которой ранее принадлежали 50% акций фирмы, о приостановке передачи государству контроля над предприятием. На определение суда от 14 мая, опубликованное в базе электронной картотеки, обратила внимание «Фонтанка». Согласно тексту документа, АО «Регистратор Р.О.С.Т», держатель реестра ПНТ, 16 апреля внес изменения в регистрационный журнал компании, согласно которым акции переходят в собственность государства. Этому предшествовало решение арбитража от 7 апреля по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая оспорила тонкости обращения владельцев ПНТ с их акциями.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал городским властям в сносе школы кайтсерфинга и виндсерфинга на берегу Финского залива, сообщил «Деловой Петербург». Здание расположено на 41-м км Приморского шоссе, 1, литера У, оно было построено в 1965 году и использовалось как кафе. Три года назад постройку у АО «Большой порт СПб» выкупил индивидуальный предприниматель Олег Трофимов. Вскоре выяснилось, что некоторые конструкции находятся в аварийном состоянии, что потребовало проектирования и проведения ремонта.

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 16 мая закрыл заседание по уголовному делу в отношении Николая Конашенка — бизнесмена и мужа экс-директора арт-пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). О проведении судебного процесса в закрытом от слушателей режиме просила сторона защиты, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». В своем ходатайстве адвокаты заявили, что во время слушаний будут оглашены личные данные их подзащитного, а также его жены и семилетнего сына.

Банк ВТБ открыл кредитную линию девелоперу Setl Group с лимитом более 18 млрд рублей. Средства планируется направить на финансирование строительства жилья и школы в жилом комплексе «Астра Континенталь» в Невском районе Петербурга. Новый ЖК высокого комфорт-класса предполагается построить в пешей доступности от станции метро «Елизаровская». Продаваемая площадь жилья составит 332 тыс. кв. м.

Вечером 16 мая Минюст РФ дополнил список иностранных агентов, включив в него несколько новых физических лиц и организаций. В частности, в реестре теперь значится общественно-политическое движение «Европейский Петербург» (получило статус иноагента в РФ). Про эту организацию известно, что она была основана в 2023 году эмигрировавшими из России петербуржцами. Ее соучредителями, в том числе, выступают признанный иноагентом бывший депутат Законодательного собрания Петербурга, политик и подполковник запаса Сергей Гуляев и еще один экс-депутат городского парламента Максим Резник (также признан иноагентом).

Куйбышевский районный суд отправил под стражу до 14 июля гендиректора ООО «Монтекс-СПб» Викторию Кравченок и ее сожителя Арсена Мовсесяна, собщила 17 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, в период с 21 ноября по 28 декабря 2023 года группа лиц из указанной компании подделала документы о поставке материалов и оборудования для строительства административно-производственного здания Художественно производственного комбината Мариинского театра на улице Булавского.