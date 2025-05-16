Суд отказал Смольному в сносе школы виндсерфинга на берегу Финского залива

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал городским властям в сносе школы кайтсерфинга и виндсерфинга на берегу Финского залива, собщает «Деловой Петербург». Разбирательства длились около трех лет. Здание расположено на 41-м км Приморского шоссе, 1, лит . У. Оно было построено в 1965 году и использовалось как кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Три года назад постройку у АО «Большой порт СПб» выкупил индивидуальный предприниматель Олег Трофимов. Вскоре выяснилось, что некоторые конструкции находятся в аварийном состоянии, что потребовало проектирования и проведения ремонта. Господин Трофимов поинтересовался у комитета имущественных отношений (КИО) о возможности реконструкции.

В КИО не возражали и в итоге экс-кафе стало «объектомм оздоровительного назначения», его общая площадь увеличилась с 390 до 950 кв. м. Это случилось за счет переоборудования чердака под второй этаж. Однако вскоре Госстройнадзор отказал индивидуальному предпринимателю в выдаче разрешений на строительство и ввод объекта, рекомендовав обратиться в суд за признанием прав собственности. Что господин Трофимов и сделал в мае 2022 года.

Спустя месяц комитет по контролю за имуществом (ККИ) подал в суд на продавца и покупателя, потребовав вернуть зданию «исторический облик». В итоге предприниматель выиграл спор у Госстройнадзора в трех инстанциях. Было доказано, что эксплуатация объекта безопасна.

С учетом этого момента арбитраж на днях отказал ККИ в требованиях вернуть прежний облик постройки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что группа Ginza может потерять панорамный ресторан SunDay Ginza на Южной дороге, 4/2. Городские власти инициировали процесс расторжения договора аренды участка. В КИО подчеркивают, что сдавали участок не под общепит, а под пляж.

Андрей Маркелов