Трехлетняя девочка умерла, съев картошку фри в лодейнопольском кафе «Зира»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трехлетней девочки из Лодейного Поля, сообщает «Фонтанка». В День Победы ребенок вместе с отцом отправился в кафе «Зира» на улице Гагарина, где поел картошку фри.

Ближе к вечеру у девочки началась рвота, а температура подскочила до 40 градусов. После полуночи мать вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась, так как в семье есть еще один ребенок.

В полдень 10 мая мать вновь вызвала медиков. На этот раз пострадавшую доставили в Лодейнопольскую больницу, а оттуда — в Волховскую. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое и приняли решение доставить несовершеннолетнюю в Петербург вертолетом.

Санавиацию вызвали, однако в 18:15 у ребенка остановилось сердце. Спустя 45 минут реанимационных действий ребенок умер. Согласно предварительным данным, девочка отравилась продуктами питания. В настоящее время кафе «Зира» закрыто и опечатано.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что директор спортшколы № 1 Александр Бурцев скончался в Петербурге в возрасте 63 лет.

Андрей Маркелов