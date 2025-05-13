СК задержал управляющего кафе «Зира», где ребенок насмерть отравился картошкой фри

Следователи задержали управляющего кафе «Зира», после посещения которого погибла трехлетняя девочка, сообщает СУ СК по Ленобласти. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Лодейнопольский городской прокуратуры при осмотре кафе «Зира»

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области Сотрудник Лодейнопольский городской прокуратуры при осмотре кафе «Зира»

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

В настоящее время подозреваемого допрашивают, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании управляющему меры пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что из кафе уже изъяли документацию, назначен комплекс судебных экспертиз.

Деятельность «Зиры» на данный момент приостановлена. Известно, что в ходе проверки заведения нашли многочисленные нарушения. В частности, отсутствовали технологические карты приготовления блюд, сопроводительных документов на закупаемую продукцию не было. Условия хранения продуктов нарушались, у персонала отсутствовали санитарные книжки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в День Победы ребенок вместе с отцом пошел поесть картошку фри в заведение общепита на улице Гагарина. Вечером несовершеннолетней стало плохо, у нее началась тошнота, а температура поднялась до 40 градусов. Мать ребенка вызвала скорую, однако от госпитализации отказалась. После полуночи ей пришлось вновь вызвать медиков.

Врачи оценили состояние трехлетней девочки как тяжелое и доставили ее в больницу Лодейного Поля. Следом ребенка перевезли в Волховскую больницу, где было принято решение отправить пострадавшую на вертолете в Петербург. Санавиацию вызвали, однако в седьмом часу вечера 10 мая у ребенка остановилось сердце.

Андрей Маркелов, Татьяна Титаева