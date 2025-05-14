Градозащитников потребовали заплатить за расходы

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по иску строительной компании ЛСР к четырем градозащитникам о возмещении ущерба, понесенного девелопером из-за судебных тяжб по поводу строительства северного намыва на Васильевском острове. Как следует из карточки дела, застройщик вместе с Росприроднадзором хочет получить от Дмитрия Анисимова, Ольги Галкиной, Ильи Кулешова и Екатерины Миркиной 6,5 млн рублей. Эти средства группа ЛСР, полагают юристы строительной компании, была вынуждена потратить на дополнительную экспертизу о возможности строительства намыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На прошедшем слушании судья Татьяна Кузовкина встала на сторону петербуржцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На прошедшем слушании судья Татьяна Кузовкина встала на сторону петербуржцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Судебное разбирательство между градозащитниками и Росприроднадзором по поводу экспертизы, разрешающей строительство северного намыва на Васильевском острове, началось в 2021 году. Тогда истцы представили независимую экспертизу, указывающую на ошибки в исходном исследовании, но в сентябре 2023 года их иск в Куйбышевском райсуде отклонили. Санкт-Петербургский городской суд в июле 2024 года тоже не поддержал василеостровцев.

В январе этого года Третий кассационный суд отклонил жалобу активистов на решение Куйбышевского районного суда, где оспаривалось разрешение на создание северного намыва. Суд не выявил нарушений в решении первой инстанции и отказался приобщать к делу экспертизу петербургского СКР.

Через несколько месяцев горожане подали жалобу в Верховный суд РФ, требуя отмены решения районного суда. Информация о принятии жалобы, согласно электронной справочной, к рассмотрению пока отсутствует.

Проект намывных территорий «Морской фасад» стартовал в 2006 году. Несмотря на протесты жителей и попытки депутатов ЗакСа запретить расширение острова, в 2015 году началось освоение южного участка. Вместо запланированной общественно-деловой застройки там разместили высотные жилые комплексы. Жители комплексов неоднократно жаловались на нехватку школ, детских садов и проблемы с транспортом, а в октябре 2019 года провели митинг.

Однако теперь занять скамью ответчиков придется и противникам намыва. Истцы, как следует из искового заявления (есть в распоряжении «Ъ-СПб»), требуют от петербуржцев возместить судебные расходы по делу об отмене застройки северного намыва. ООО «Специализированный застройщик "ЛСР.Простор"» (входит в «Группу ЛСР») намерено получить 6,18 млн рублей, а Росприроднадзор — 337 тыс. рублей. Как объяснили в ЛСР, эти деньги были потрачены на экспертизу Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которую назначил суд, и выезды специалистов ведомства на заседания.

С требованиями не согласны градозащитники. Противники намыва настаивают, что названная истцами сумма завышена, а, по оценке их юриста Евгении Галкиной, цена подобного заключения в городе варьируется от 200 до 600 тыс. рублей.

Также ответчики указывают, что у Росприроднадзора есть региональное ведомство, из-за чего расходы на командировки специалистов из Москвы не обоснованы, а сам иск является попыткой запугать градостроительное сообщество, которое работает в интересах петербуржцев. На прошедшем слушании судья Татьяна Кузовкина обязала СПбГУ предоставить обоснование цены проведенной ими экспертизы за 5,5 млн рублей. Также отчетность о потраченных деньгах за командировки из Москвы в Петербург обязали предоставить Росприроднадзор. Следующее заседание назначили на 1 июля.

Стефания Барченкова