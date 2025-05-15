Арбитраж отклонил ходатайство об отсрочке передачи государству акций ПНТ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил просьбу АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) и главы совета директоров компании Елены Васильевой, которой ранее принадлежали 50% акций фирмы, о приостановке передачи государству контроля над предприятием. На определение суда от 14 мая, опубликованное в базе электронной картотеки, обратила внимание «Фонтанка».

Согласно тексту документа, АО «Регистратор Р.О.С.Т», держатель реестра ПНТ, 16 апреля внес изменения в регистрационный журнал компании, согласно которым акции переходили в собственность государства. Этому предшествовало решение арбитража от 7 апреля по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая оспорила тонкости обращения владельцев ПНТ с их акциями.

Истец требовал забрать все 50% акций у семьи Скигиных и 5% акций у Елены Васильевой и передать их Росимуществу. Решение суда подлежало «немедленному исполнению», поэтому обжаловать его частные акционеры могли уже только как бывшие владельцы указанной доли в предприятии.

Ранее в руководстве ПНТ заявили, что удовлетворены решением арбитражного суда изъять в пользу государства 55% акций компании.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «В ПНТ остались довольны изъятием».

Дарья Астанина