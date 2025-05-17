Фигурантов дела о хищениях при строительстве здания Мариинского театра отправили под стражу
Куйбышевский районный суд отправил под стражу до 14 июля гендиректора ООО «Монтекс-СПб» Викторию Кравченок и ее сожителя Арсена Мовсесяна, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 мая.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
По версии следствия, в период с 21 ноября по 28 декабря 2023 года группа лиц из указанной компании подделала документы о поставке материалов и оборудования для строительства административно-производственного здания Художественно производственного комбината Мариинского театр на улице Булавского.
Затем злоумышленники предоставили в Управление федерального казначейства по Петербургу фиктивный договор, благодаря которому получили бюджетные средства в размере 95,9 млн рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская полиция задержала банду, специализировавшуюся на заключении фиктивных браков. В состав группы входили двое выходцев одного из государств Центральной Азии и их 39-летняя сообщница.