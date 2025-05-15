Авиаэлектронщик из Татарстана возглавил петербургский завод «Знамя труда»

Завод «Знамя труда» возглавил экс-глава татарстанского АО «Промтех-Казань» Юрий Лысков, сообщает «Деловой Петербург». Он также будет отвечать за «дочку» предприятия — завод «Знамя Победы».

За месяц до назначения Лыскова единоличным собственником завода стала инвестиционная компания «Икс 2» миллиардера Олега Барабанова. Сведений об этом в СПАРК нет, про смену владельцев сообщил советник гендиректора организации Олег Березкин.

По словам господина Березкина, «Икс 2» приобрела у «Эго-Холдинга» миллиардера Александра Кашина 51% акций «Знамени труда». Лыскову с новыми собственниками предстоит отвечать за производство промышленной трубопроводной арматуры, поставляемой «Росатому».

Что касается «Знамени Победы» то летом 2024 года она приобрела участок на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» на Парнасе с инвестициями 10 млрд рублей. Строительство под указанные выше нужды планируют начать в 2026 году. Деньги предстоит найти господину Барабанову, Лыскову — отвечать за траты.

До назначения на пост Лысков управлял производством диодов, транзисторов, радионавигационных приборов и радиолокационного оборудования. Заказчиками компании «Промтех-Казань» называли Казанский вертолетный завод, Объединенную судостроительную корпорацию и Казанский авиационный завод имени Горбунова.

Подробнее о масштабных перестановках и сменах топ-менеджеров на заводах «Знамя труда» и «Знамя Победы» читайте в материале «Ъ-СПб» «Компания "Икс 2" стала единоличным собственником завода "Знамя труда"»

Андрей Маркелов