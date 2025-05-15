Студента петербургского вуза задержали по подозрению в оправдании терроризма

Иностранного студента задержали в Санкт-Петербурге. Он подозревается в публичном оправдании и пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Учащийся стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В ведомстве выяснили, что в начале 2025 года он делал заявления, оправдывающие террористическую деятельность.

Сотрудники регионального управления СКР при участии представителей регионального Управления ФСБ России при силовой поддержке СОБР «Гранит» Росгвардии 15 мая задержали студента. У него изъяли пропагандистскую литературу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в апреле суд в Санкт-Петербурге признал студента ЛЭТИ виновным в организации группового пикета и назначил ему трехдневный арест.

Татьяна Титаева