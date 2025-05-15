В Петербурге простились с балериной Аллой Осипенко
В Санкт-Петербурге состоялось прощание с известной балериной Аллой Осипенко, скончавшейся 12 мая на 93-м году жизни. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».
Проститься с Аллой Осипенко пришли ректор Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, хореограф Алексей Кононов, актриса театра и кино Оксана Базилевич, а также внук балерины Данила Воропаев и правнучка госпожи Осипенко Мария.
Алла Осипенко родилась в Петербурге в 1932 году, она училась у знаменитой балерины Агриппины Вагановой. В течение 20 лет госпожа Осипенко выступала в Мариинском театре, также балерина исполняла партии в постановках Ленинградского театра современного балета Бориса Эйфмана и театре Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры». После этого Алла Осипенко преподавала в труппах России, США, Франции, Италии и Канады.