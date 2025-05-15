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В Петербурге простились с балериной Аллой Осипенко

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с известной балериной Аллой Осипенко, скончавшейся 12 мая на 93-м году жизни. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

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Чин отпевания в Князь-Владимирском соборе.

Чин отпевания в Князь-Владимирском соборе.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, создатель труппы и театра «Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского».

Советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, создатель труппы и театра «Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского».

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе во время отпевания Аллы Осипенко.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе во время отпевания Аллы Осипенко.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Хореограф Алексей Кононов (в центре) во время отпевания.

Хореограф Алексей Кононов (в центре) во время отпевания.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Российская актриса театра и кино Оксана Базилевич (вторая слева), внук Аллы Осипенко Данила Воропаев (третий справа) и правнучка балерины Мария.

Российская актриса театра и кино Оксана Базилевич (вторая слева), внук Аллы Осипенко Данила Воропаев (третий справа) и правнучка балерины Мария.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Похороны Аллы Осипенко на Смоленском кладбище

Похороны Аллы Осипенко на Смоленском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

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Чин отпевания в Князь-Владимирском соборе.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, создатель труппы и театра «Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского».

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе во время отпевания Аллы Осипенко.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Хореограф Алексей Кононов (в центре) во время отпевания.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Российская актриса театра и кино Оксана Базилевич (вторая слева), внук Аллы Осипенко Данила Воропаев (третий справа) и правнучка балерины Мария.

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Похороны Аллы Осипенко на Смоленском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Проститься с Аллой Осипенко пришли ректор Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, хореограф Алексей Кононов, актриса театра и кино Оксана Базилевич, а также внук балерины Данила Воропаев и правнучка госпожи Осипенко Мария.

Алла Осипенко родилась в Петербурге в 1932 году, она училась у знаменитой балерины Агриппины Вагановой. В течение 20 лет госпожа Осипенко выступала в Мариинском театре, также балерина исполняла партии в постановках Ленинградского театра современного балета Бориса Эйфмана и театре Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры». После этого Алла Осипенко преподавала в труппах России, США, Франции, Италии и Канады.

Дарья Астанина

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