В Петербурге простились с балериной Аллой Осипенко

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с известной балериной Аллой Осипенко, скончавшейся 12 мая на 93-м году жизни. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чин отпевания в Князь-Владимирском соборе. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото Советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, создатель труппы и театра «Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского». Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе во время отпевания Аллы Осипенко. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото Хореограф Алексей Кононов (в центре) во время отпевания. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото Российская актриса театра и кино Оксана Базилевич (вторая слева), внук Аллы Осипенко Данила Воропаев (третий справа) и правнучка балерины Мария. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Похороны Аллы Осипенко на Смоленском кладбище Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Следующая фотография 1 / 8 Чин отпевания в Князь-Владимирском соборе. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото Советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, создатель труппы и театра «Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского». Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе во время отпевания Аллы Осипенко. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото Хореограф Алексей Кононов (в центре) во время отпевания. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото Российская актриса театра и кино Оксана Базилевич (вторая слева), внук Аллы Осипенко Данила Воропаев (третий справа) и правнучка балерины Мария. Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Похороны Аллы Осипенко на Смоленском кладбище Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Проститься с Аллой Осипенко пришли ректор Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, хореограф Алексей Кононов, актриса театра и кино Оксана Базилевич, а также внук балерины Данила Воропаев и правнучка госпожи Осипенко Мария.

Алла Осипенко родилась в Петербурге в 1932 году, она училась у знаменитой балерины Агриппины Вагановой. В течение 20 лет госпожа Осипенко выступала в Мариинском театре, также балерина исполняла партии в постановках Ленинградского театра современного балета Бориса Эйфмана и театре Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры». После этого Алла Осипенко преподавала в труппах России, США, Франции, Италии и Канады.

Дарья Астанина