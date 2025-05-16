Минюст признал иноагентами движение «Европейский Петербург» и политолога Комина

Вечером 16 мая Минюст РФ дополнил список иностранных агентов, включив в него несколько новых физических лиц и организаций. В частности, в реестре теперь значится общественно-политическое движение «Европейский Петербург» (получило статус иноагента в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Про эту организацию известно, что она была основана в 2023 году эмигрировавшими из России петербуржцами. Ее соучредителями, в том числе, выступают признанный иноагентом бывший депутат Законодательного собрания Петербурга, политик и подполковник запаса Сергей Гуляев и еще один экс-депутат городского парламента Максим Резник (также признан иноагентом).

Помимо этого, в обновленный список иностранных агентов включены: петербургский политолог, бывший магистрант департамента прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге Михаил Комин (получил статус иноагента), видеоблогер «Дед Архимед» Дмитрий Пуркин, автор канала «Православие и зомби» Ксения Лученко, правозащитница и журналистка Лутфие Зудиева, а также международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей» и организация «Земский съезд» (все признаны иноагентами в РФ.— «Ъ-СПб»).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге арестовал студента СПбГУ из Казахстана, члена леворадикального сообщества «Рабочая Власть» Гарри Азаряна, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.

Андрей Цедрик