Главу 37-го отдела полиции Петербурга задержали по делу о взятке в 1,2 млн рублей

Руководителя 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга Игоря Колесникова задержали по подозрению в получении 1,2 млн рублей в качестве взятки. Он стал фигурантом дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, выяснил «Ъ-СПб».

Предварительно известно, что Колесников с 2022 по 2024 годы получил незаконное вознаграждение от двух предпринимателей. Они занимались нелегальной розничной торговлей продуктами и алкоголем на территории района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге вычислили группу лиц, которая вела противоправную деятельность. Начальник 37-го отдела использовал свое положение, чтобы оказать покровительство предпринимателям.

Татьяна Титаева