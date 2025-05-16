Суд закрыл процесс по уголовному делу против Николая Конашенка

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 15 мая закрыл заседание по уголовному делу в отношении Николая Конашенка — бизнесмена и мужа экс-директора арт-пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). О проведении судебного процесса в закрытом от слушателей режиме просила сторона защиты, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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В своем ходатайстве адвокаты заявили, что во время слушаний будут оглашены личные данные их подзащитного, а также его жены и семилетнего сына. Сторона защиты заявила, что в сторону Николая Конашенка и членов его семьи поступали угрозы после публикации новостей об аресте и уголовном деле. «А может быть у него одно ухо лишнее?»,— процитировал комментарии под публикацией в социальной сети «ВКонтакте» адвокат Роман Масалев. Прокуратура ходатайство поддержала.

Уголовное дело против Николая Конашенка возбудили весной 2024 года. В марте он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ,— «Ъ-СПб») два поста о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Публикации, которые автор впоследствии удалил, вызвали общественный резонанс и заинтересовали правоохранительные органы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 27 марта 2024 года Дзержинский районный суд отправил Конашенка в СИЗО. Перед заседанием он заявил, что искренне сожалеет о своих словах. На заседание от 15 мая 2025 года муж экс-директора «Новой Голландии» пришел сам. По словам адвокатов, из СИЗО их подзащитного отпустили решением суда в Петрозаводске.

Надежда Ярмула