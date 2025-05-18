Дело бывшего сенатора Дмитрия Савельева будет рассмотрено коллегией присяжных

После завершения ознакомления с материалами своего 45- томного дела, на что у бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева ушло всего два с половиной месяца, обвиняемый ходатайствовал о проведении судебного процесса с участием присяжных заседателей. Его дело будет рассматривать один из самых опытных судей Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, который в свое время вынес первый в России «посмертный» приговор юристу Сергею Магнитскому.

По закону суд не вправе отказать в ходатайстве о привлечении к участию в процессе присяжных, поэтому господин Криворучко на предварительном судебном слушании, которое пройдет 23 мая, должен лишь уточнить у подсудимого, не хочет ли тот отказаться от своего ходатайства, после чего назначит формирование коллегии. Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки убийства его делового партнера (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подробнее об уголовном деле Дмитрия Савельева читайте в материале «Бывший сенатор поставил на присяжных».

Мария Локотецкая