ЦАХАЛ объявил о начале широкомасштабной операции на севере и юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию, которая называется «Колесница Гидеона». Регулярные и резервные войска уже сутки ведут бои на юге и севере сектора Газа, следует из сообщения ЦАХАЛ, опубликованного сегодня, 18 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Армия готовилась к наступлению в течение всей прошедшей недели. ВВС Израиля нанесли удары по более 670 «террористическим объектам» «Хамаса», расположенных в Газе, утверждают в ЦАХАЛ. Среди пораженных целей — склады оружия, объекты подземной инфраструктуры, пусковые установки противотанковых ракет. «На данный момент военнослужащие... занимают ключевые позиции в секторе Газа»,— указано в сообщении

5 мая военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил оперативный план о полном захвате сектора Газа, сообщал советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Согласно этому плану, территории должны перейти под устойчивый контроль Израиля, гражданское население будет переселено «на юг». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным и эффективным.

Александр Рыльский