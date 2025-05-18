Южная кадастровая палата выставила на торги участки в Алуште за 179 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Южная кадастровая палата» Ксения Хитрова сообщила о проведении открытых электронных торгов по продаже земельных участков банкрота. Общая начальная стоимость четырех лотов составляет 178,9 млн руб. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Открытый аукцион проводится на электронной площадке ООО «Перспектива». На торгах подлежит продаже земельный участок, площадью 6,7 тыс. кв. м в поселке Семидворье Алушты. Начальная стоимость — 64,2 млн руб. Цена второго земельного участка площадью 9,7 тыс. кв. м в том же районе — 92,8 млн руб. Также отдельными лотами в поселке Семидворье реализуются еще два земельных участка площадью 405 и 1350 кв. м. Их начальная цена — 5 млн и 16,9 млн руб. соответственно.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южная кадастровая палата» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году. Основным профилем общества является геодезия. Уставный капитал общества 1 млн руб. Бенефициар — Дарья Буроменская. Последняя выручка компании датируется 2019 годом — 1,8 млн руб. Убыток компании тогда составил 141,4 млн руб. Убыток общества за 2023 год составил 869 тыс. руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2024 года составляла 158,6 млн руб.

Дело о банкротстве в отношении ООО «Южная кадастровая палата» было возбуждено Арбитражным судом Краснодарского края 18 декабря 2020 года по завлению ИФНС России № 4 по Краснодару, предъявившей должнику требования на 1,6 млн руб. В августе 2021 года при рассмотрении дела было решено передать его по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Республики Крым.

Дмитрий Михеенко